Sarcastische Remkes haalt uit naar PvdD-leider Ouwehand

Het Kamerdebat over de formatie en het coalitieakkoord kende donderdag een opvallend moment. Informateur Johan Remkes (VVD) haalde hard uit naar partijleider Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Ouwehand stelde in dat debat voor om de komst van een datacentrum in Zeewolde te voorkomen, terwijl de gemeenteraad daar donderdagavond een besluit over neemt .”Dat is echt bestuurlijke vernieuwing”, zei Remkes gekscherend op het voorstel.

Hij doelde hiermee op de roep van de Tweede Kamer om een nieuwe bestuurscultuur. “Even op een achternamiddag regelen dat Zeewolde via een telegram moet vernemen dat de Kamer in opperste staat van opwinding de wacht aanzegt over de besluitvorming die hedenavond op de agenda staat.”

De toon van de informateur was zo fel dat Kamervoorzitter Vera Bergkamp ingreep, en Remkes tot de orde riep. Het was dit keer de informateur die het debat uitlokte, benadrukte Bergkamp. In eerdere formatiedebatten sprak ze vaak juist partijleiders aan omdat zij de informateurs in het politieke debat betrokken. Het is eigenlijk alleen de bedoeling dat de informateurs toelichting geven op het formatieproces.

Ouwehand wees op een afspraak in het nieuwe coalitieakkoord waarin staat dat als “het algemeen belang dit noodzakelijk maakt” het kabinet lokale overheden een aanwijzing kan geven. Remkes reageerde daarop dat deze vorm van centralisatie anders is dan de manier waarop Ouwehand het voorstelde in het debat.

Er is veel kritiek op de mogelijke komst van het grote datacentrum. Zo klaagden raadsleden eerder in de media dat informatie voor hen was achtergehouden. Burgemeester en wethouders zouden in het geheim hebben gewerkt aan de komst van het datacentrum voor Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook.