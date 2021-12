Segers steunt geen handelsverdrag dat Nederlandse boer benadeelt

In het coalitieakkoord staat dan wel een positieve paragraaf over handels- en investeringsverdragen, de ChristenUnie wil dat soort akkoorden wel streng beoordelen. Dat zei partijleider Gert-Jan Segers in het debat over de formatie en het akkoord op vragen van Esther Ouwehand, leider van de Partij voor de Dieren.

Als een handelsverdrag boeren, van wie “we juist vragen dat ze de omslag maken naar kringlooplandbouw”, opzadelt met “oneerlijke concurrentie met grootschalige boeren die verkeerd omgaan met natuur en met mensen, dan zal ik daar niet mee instemmen”, zei Segers.

In het coalitieakkoord staat ook het handelsverdrag CETA tussen de Europese Unie en Canada als voorbeeld van een “belangrijk instrument” waarmee Nederland “actief handelsbeleid” voert. Dit terwijl de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie in het verleden “vaak samen optrokken” tegen dit soort verdragen, aldus PvdD-leider Ouwehand. “Waarom staat dat er in?” vraagt de politica zich verontwaardigd af.

Segers wijst erop dat in het akkoord ook de criteria staan “aan de hand waarvan wij de vrijhandelsverdragen gaan beoordelen”. Hij zegt Ouwehand “wel iets meer strijdbaarheid” te gunnen. De strijd tegen oneerlijke verdragen “is nog niet verloren”, benadrukt hij. Segers hoopt snel weer “schouder aan schouder” te staan met Ouwehand, zegt hij.

CETA is in de Tweede Kamer al goedgekeurd, met steun van de ChristenUnie. De Eerste Kamer moet zich nog over het vrijhandelsverdrag uitspreken. De coalitie heeft in de senaat geen meerderheid. Het is maar zeer de vraag of een meerderheid hier het akkoord zal steunen.