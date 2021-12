VVD ‘worstelt’ nog met aankoop Rembrandt, geeft geen uitsluitsel

De VVD “worstelt” nog met het voornemen van het kabinet om tijdens de coronacrisis 150 miljoen euro uit te trekken voor een schilderij van Rembrandt. De timing is volgens Kamerlid Pim van Strien “ronduit beroerd”, nu de cultuursector zwaar lijdt onder de coronamaatregelen en de “eindjes aan elkaar moet knopen”. Maar uitsluitsel geven of zijn partij voor of tegen het plan stemt, wilde hij nog niet geven.

Andere coalitiepartijen voelen ook ongemak. CDA-Kamerlid Lucille Werner begrijpt dat mensen het “wrang” vinden zoveel geld uit te geven aan een enkel kunstwerk, terwijl de hele sector het zwaar heeft. Maar zij benadrukt ook dat het cultureel erfgoed is en de aankoop een goede keuze is. Ook Jorien Wuite (D66) vindt het “moeilijk”. Wel begrijpt ze dat het kabinet “deze kans niet heeft laten lopen”. Wuite vindt het een “symbool van een kabinet dat durft te investeren”.

De linkse oppositie wil dat hetzelfde bedrag naar de hele cultuursector gaat. Bij eerdere kunstaankopen door het Rijk, zoals van de Victory Boogie Woogie van schilder Mondriaan, gebeurde dat ook. Met een aanpassing in de wet willen de SP, GroenLinks, PvdA, PvdD, BIJ1, Volt, BBB en de fractie Den Haan de miljoenen vrijmaken voor de sector. De coalitiepartijen zeggen nog niet of ze dit voorstel steunen.