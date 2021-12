Werkgroep: meer ambtenaren nodig voor uitvoering taken Kamerleden

De Tweede Kamer heeft meer ambtenaren nodig die Kamerleden en commissies ondersteunt, zegt een werkgroep onder leiding van SGP-voorman Kees van der Staaij. De werkgroep onderzocht een manier om de positie van de Kamer te verstevigen.

Volgens de groep Kamerleden “leeft er een brede overtuiging dat meer Kamerbrede inhoudelijke ondersteuning nodig is om alle leden (grote en kleine fracties) de kerntaken te kunnen laten uitoefenen”. Het gaat daarbij om de taak van Kamerleden als medewetgevers, volksvertegenwoordigers en controleurs van het kabinet. De werkgroep bepleit “substantiĆ«le versterking” van de ambtelijke ondersteuning.

De aanbevelingen van de werkgroep zijn van belang omdat alle partijen een nieuwe politieke cultuur zeggen na te streven, die eerlijker, opener en democratischer is. Een stevige positie van de direct verkozen Tweede Kamer is daar een belangrijk onderdeel van.

De coalitiepartijen schrijven in hun deze week gepresenteerde akkoord dat ze structureel geld steken in het ondersteunen van de Kamer. Hoeveel geld er jaarlijks naar de Tweede Kamer gaat, is nog niet duidelijk.

Volgens de werkgroep moet de Tweede Kamer zich ook beter organiseren. Er moet tijd worden ingeruimd voor wetgeving, bijvoorbeeld een vaste dag per week en de Kamer moet zich minder afwachtend opstellen ten opzichte van het kabinet, staat in het rapport.

Partijen moeten daarnaast in commissies beter samenwerken, bijvoorbeeld door rapporteurs aan te wijzen die zich op een specifiek thema richten en de andere Kamerleden daarover regelmatig bijpraten. Daarnaast moet er meer contact worden gelegd met ministeries en uitvoeringsorganisaties.

De werkgroep laat ook kritiek doorschemeren op de werkwijze van de Kamer. Het enorme aantal moties zou omlaag moeten en de werkgroep pleit voor meer themadebatten in de plenaire zaal in plaats van vooral spoeddebatten over onderwerpen die in het nieuws komen.

Van der Staaij zei bij de presentatie van het rapport al dat de Kamer al een “goede gereedschapskist” heeft, maar dat deze middelen ook goed benut moeten worden. “Het helpt ons enorm dat wij nu ons rapport presenteren”, zegt Van der Staaij; na de installatie van Rutte IV moet de Kamer direct werk maken van “goede gewoontes”. Een voorbeeld dat al goed werkt, is de technische briefing voor de coronadebatten.