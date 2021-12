Zorgverzekering in 2022: wat verandert er?

Onlangs zijn de premies van zorgverzekeringen voor 2022 bekendgemaakt. Een groot deel van de zorgverzekeraars verhogen de premie voor hun basisverzekeringen. Nederlanders hebben tot 31 januari 2022 de tijd om hun huidige zorgverzekering te wijzigen. Wat verandert er in 2022?

Wijzigingen in zorgverzekeringen

Bij CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis, de vier populairste zorgverzekeringen, gaat de premie met 3 tot 8 euro omhoog. De grootste stijging is van Besured en Promovendum, die de premies met ongeveer 11 euro verhogen. Er zitten ook zorgverzekeraars tussen die de premie voor hun basisverzekeringen verlagen. De zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid verlaagt de premie met 4,30 euro. Zorgverzekeraar Pro Life heeft er ook voor gekozen om de premie te verlagen, namelijk met 3,65 euro.

Naast de veranderingen in de premie van zorgverzekeringen, verandert er ook het een en ander aan de hoogte van de zorgtoeslag. Nederlanders die maandelijks zorgtoeslag ontvangen, gaan iets meer ontvangen. Als alleenstaande gaat de toeslag met 4 tot 10 euro omhoog, als het inkomen nog steeds hetzelfde is. Wanneer je getrouwd bent of samen met iemand een huis hebt gekocht, stijgt de toeslag met 5 tot 12 euro. Ook in dit geval moet het inkomen hetzelfde zijn als voorheen.

Voor 31 december 2022 moeten Nederlanders de keuze maken of ze bij hun huidige zorgverzekeraar blijven of overstappen naar een andere. Het kan soms voordeling zijn om over te stappen. Er bestaan verschillende websites die jou helpen bij een zorgverzekeraar vergelijken. Hierdoor heb je alle informatie op een rijtje staan en wordt het maken van de keuze makkelijker gemaakt.

Waar moet je rekening mee houden?

Ten eerste moet je voor jezelf bedenken welke zorg je nodig hebt. Kijk wat de basisverzekering allemaal verzekert en ga na of het nodig is om jezelf aanvullend te verzekeren. Het is ook mogelijk dat je aan een basisverzekering genoeg hebt. Daarnaast moet je nagaan of je verplichte eigen risico wil verhogen met een vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico bedraagt in 2022 385 euro. Dit betekent dat je de eerste 385 euro aan zorgkosten zelf moet betalen. Dit verplichte eigen risico kan worden verhoogd met maximaal 500 euro. Zodra je dit doet, krijg je een korting op de zorgpremie ervoor terug. Op jaarbasis kan deze korting oplopen tot 300 euro.

Verder kan je voor een budgetpolis kiezen, als je weinig zorg nodig hebt. Dit is een natura basisverzekering met beperkte contractering. Dit houdt in dat er met minder zorgverleners een contract is afgesloten. Hierdoor betaal je bij zorgverleners zonder contract een deel van de kosten zelf. Ook kan je ervoor kiezen om een zorgverzekering te nemen waarbij je de premie per jaar kan betalen in plaats van per maand. Hierdoor kan je een korting krijgen op de premie. De korting kan oplopen tot 2 procent.

Ten slotte moet je controleren of jij korting kan krijgen op de zorgverzekering. Als student of zzp’er krijg je sowieso korting. Daarnaast kan je dezelfde zorgverzekering afsluiten via een collectief. Een collectief is een groep mensen die een zorgverzekering afsluit bij dezelfde zorgverzekeraar. Zodra jij een collectieve zorgverzekering afsluit, biedt de zorgverzekeraar een korting op de premie.

Benieuwd naar meer informatie over de premiestijging? Lees dan ons artikel ‘Premie voor zorgverzekering stijgt met enkele euro’s per maand’