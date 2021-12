Aangifte Kick Out Zwarte Piet van geweld bij protest in Volendam

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft aangifte gedaan van openlijke geweldpleging tijdens de demonstratie in Volendam op 4 december. Volendammers bekogelden de demonstranten met onder meer eieren, vuurwerk, oliebollen en visafval. Verder is er ook aangifte gedaan van het verhinderen van een geoorloofde demonstratie door bedreiging met geweld, belediging en groepsbelediging, laat KOZP weten.

De demonstratie was niet van tevoren aangekondigd en werd uiteindelijk beëindigd door boa’s en de politie. “Het recht op vreedzaam protest is vastgelegd in de Nederlandse grondwet en een niet-aangemeld protest is nog steeds een geoorloofd protest. Het is dan extra pijnlijk wanneer blijkt dat de burgemeester en de politie van Volendam hiervan niet op de hoogte zijn en ons protest achteraf als ‘illegaal protest’ typeren”, aldus KOZP-woordvoerder Jerry Afriyie.

De demonstranten waren in Volendam om te demonstreren tegen Zwarte Piet en “structureel racisme” in het dorp. Volgens KOZP werden ze lastiggevallen door “zeker vierhonderd Volendammers”, exacte aantallen zijn niet bekend. Ook zijn meerdere ramen van de twee bussen van de demonstranten beschadigd.

Begin december liet de politie weten een onderzoek te hebben gestart naar de situatie. Bij de demonstratie is niemand aangehouden.