Aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft dalen

Opnieuw is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen met tientallen afgenomen. Momenteel houden 2456 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet. Dat zijn 90 patiënten minder dan een etmaal geleden, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het is voor het eerst sinds 22 november dat het aantal opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen lager is dan 2500.

De verpleegafdelingen behandelen momenteel 1834 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn 89 patiënten minder in vergelijking met donderdag. Er werden 186 nieuwe patiënten opgenomen, maar doordat er nog meer mensen de afdelingen mochten verlaten, daalde het totaal aantal bezette bedden toch.

Medewerkers van de intensive cares behandelen momenteel nog 622 coronapatiënten, eentje minder dan donderdag. Er werden 38 nieuwe ernstig zieke mensen met Covid-19 op de ic’s opgenomen, maar doordat er meer mensen overleden of naar een andere afdeling werden verplaatst daalde de bezetting toch.

Het is de vijfde dag op rij dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen afneemt. Ook de instroom van nieuwe patiënten daalt, zo stelde het LCPS deze week al.