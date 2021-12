Advies OMT: strengere maatregelen nodig vanwege omikronvariant

De omikronvariant van het coronavirus verspreidt zich zo snel dat het beter is om extra maatregelen te nemen. Dat adviseert het Outbreak Management Team, bevestigen bronnen rond het kabinet na berichtgeving van de NOS.

Om welke maatregelen het gaat, is niet duidelijk.

In Nederland is de omikronvariant bij meer dan honderd mensen vastgesteld, maar het werkelijke aantal gevallen ligt waarschijnlijk hoger. De virusversie verspreidt zich snel. Dit zou tot een nieuwe golf besmettingen kunnen leiden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat omikron vlak na de jaarwisseling de meest voorkomende variant is. Het is niet duidelijk of de versie ook ziekmakender is, maar het is mogelijk dat er ook een nieuwe golf ziekenhuisopnames komt.