Bijna 40% van de ouders staat toe dat minderjarig kind alcohol drinkt

39% van de ouders in Nederland staat toe dat hun minderjarige kinderen alcohol drinken. Ruim een kwart biedt zelf zijn kind wel eens een drankje aan. Tijdens speciale gelegenheden of feestdagen zelfs meerdere glazen. Een grote groep kinderen heeft volgens de ouders al wel eens gedronken voor hun 18e. Bij 25% van de kinderen was dat voordat ze 16 jaar oud waren. Bij tweederde was een volwassene aanwezig toen het kind voor het eerst alcohol gebruikte.

Dat blijkt uit een flitspeiling onder ruim duizend ouders met kinderen tussen de 12 en 20 jaar, die onderzoeksbureau Motivaction heeft gehouden in opdracht van de NIX18-campagne. Omdat zij grote invloed hebben op het alcoholgebruik van hun kinderen worden ouders opgeroepen om hen tijdens de komende kerstdagen en Oud & Nieuw niet zelf het eerste drankje te geven. Speciaal hiervoor schreef singer-songwriter Glen Faria, het nummer ‘ FF NIKS ’, waarin hij bezingt waarom hij zijn eigen zoon alles geeft, maar uit liefde nog even geen alcohol schenkt.

Niet altijd makkelijk om nee te blijven zeggen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): “Ik begrijp heel goed dat het voor ouders van 16- en 17-jarigen niet altijd makkelijk is om nee te blijven zeggen tegen alcohol voor de kinderen, zeker als je met de feestdagen met de hele familie een glas drinkt. Maar de wetenschap is er heel duidelijk over: voor hun gezondheid en hun verdere ontwikkeling is het echt beter om dat eerste glas uit te stellen tot ze 18 zijn. Uit deze flitspeiling blijkt dat een meerderheid van de ouders dat ook doet. Ik hoop dat twijfelende ouders zich daar een beetje door gesteund voelen om NIX18 ook nog even vol te houden.”

Veel ouders staan alcohol toe

28% heeft zijn minderjarige kind zelf wel eens een glaasje alcohol aangeboden op feestdagen of bij een speciale gelegenheid. Meestal ging het dan om bier, een wijntje of een glas champagne. Bij die groep mocht 44% van de kinderen tijdens die gelegenheden van hun ouders meerdere glazen drinken. Ze vinden dat één drankje geen kwaad kan, dat het traditie is, ze willen hun kind niet buitensluiten of vinden dat het feestelijk is. De meeste ouders (77%) vinden niet dat hun minderjarig kind wel eens te veel alcohol drinkt. Ze leggen de grens bij drie of vier glazen.

Risico’s van alcoholgebruik

De meeste ouders geven aan te weten dat alcoholgebruik door jongeren de ontwikkeling van hun hersenen afremt en de kans op problematisch alcoholgebruik op latere leeftijd verhoogt. Een minderheid weet dat het de kans op depressie en psychose en zelfs kanker verhoogt. Uit eerder onderzoek blijkt verder dat jongeren die thuis onder toezicht van hun ouders of verzorgers alcohol mogen drinken, buitenshuis vaker en meer drinken.

Kersthit

Met de NIX18 campagne willen het ministerie van VWS en een groot aantal partners het beeld versterken dat niet drinken en roken tot je achttiende normaal is. Hierbij is het belangrijk dat ouders niet zelf het eerste glas geven. Als ouders in gesprek met hun kind blijven, regels stellen en het goede voorbeeld geven, neemt de kans dat hun kinderen beginnen met roken of drinken af, zo blijkt uit onderzoek.

Om deze boodschap nog eens duidelijk te maken schreef Glen Faria een nummer met bijbehorende videoclip voor zijn 17-jarige zoon. Een mooi verhaal dat alle ingrediënten heeft voor een kersthit. In het nummer zingt hij: “Ik gun je alles schat maar dit is wat het is. De bubbels zijn er maar ze blijven even fris. Ik gun je alles wat je wil je hebt het mis. Maar nu nog ff niks. Ik schenk nog ff niks.” Het nummer staat vanaf vrijdagochtend 17 december op Spotify.