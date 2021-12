Coronatest volstaat niet meer voor toegang tot Oostenrijk

Wie naar Oostenrijk wil moet in principe drie keer gevaccineerd zijn of recent hersteld zijn van Covid. Zonder boosterprik is vanaf maandag een negatieve PCR-test verplicht, anders volgt quarantaine.

Om verspreiding van de omikronvariant te vertragen heeft het Alpenland zijn inreisbeleid aangescherpt, maakte het ministerie van Volksgezondheid in Wenen bekend. De eventuele quarantaine van tien dagen mag pas worden beƫindigd als een PCR-test negatief uitvalt.

Zwangere vrouwen en mensen die om gezondheidsredenen niet kunnen worden gevaccineerd, zijn uitgesloten van de zogenoemde 2G-regel. Voor kinderen gelden speciale regels. Voor grenswerkers blijft de gebruikelijke 3G-regel in stand. Als zij niet gevaccineerd zijn kunnen ze met een negatieve coronatest wel het land in.

In Oostenrijk is inmiddels vijf weken een lockdown van kracht voor ongevaccineerden. In onder meer de horeca en skigebieden geldt de 2G-regel en is een negatieve test dus niet voldoende voor toegang. Voor niet-geprikte inwoners wordt de situatie tijdens de feestdagen versoepeld. Tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling mogen zij met maximaal tien personen samenkomen. Voor gevaccineerde en genezen Oostenrijkers geldt een maximale groepsgrootte van 25 personen.