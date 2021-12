Eerste asielzoekers naar opvang Gorinchem, verder veel onzeker

De eerste asielzoekers kunnen naar de opvang in Gorinchem, laat demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) vrijdag weten. Hoeveel mensen er in totaal al zitten, weet de bewindsvrouw niet. In totaal zijn er 350 plekken beschikbaar in Gorinchem. Ook Enschede, Venray en in de regio Rotterdam moeten verplicht asielzoekers gaan opvangen.

Het kabinet dwong eerder deze week af dat gemeenten opvang moeten regelen voor tweeduizend mensen. Hoe de opvang ervoor staat in de andere gemeenten die door het Rijk zijn aangewezen, kon ze weinig over zeggen. Volgens de bewindsvrouw “wordt eraan gewerkt” dat daar “zo snel mogelijk” mensen terecht kunnen. Er wordt “van dag tot dag” gekeken hoe het nu gaat.

Vanuit verschillende gemeenten kwam kritiek op het besluit om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen. Zo sprak Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam en de voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, van “een onterechte tik op de neus” voor zijn regio.

Ook drie lokale afdelingen van haar eigen VVD zijn in verzet gekomen tegen Broekers-Knol. Raadsleden uit Enschede, Rotterdam en Alkmaar noemen het “een miskleun”, “strategische blunder”, en “ronduit oneerlijk”. De staatssecretaris vindt dat het Rijk, de provincies en de gemeenten “de morele verplichting maar ook de verplichting via verdragen” hebben om mensen goede opvang te bieden.