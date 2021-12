Filmpjes van spiritueel onderzoek op begraafplaats gepubliceerd

Amersfoort heeft vier filmpjes van het spirituele onderzoek op begraafplaats Rusthof in die gemeente gepubliceerd. Op die filmpjes is vooral te horen hoe het onderzoek is verlopen. Er is niet veel te zien, aangezien de opnames in het donker zijn gemaakt. Stemmen, personen en graven zijn onherkenbaar gemaakt, aldus de gemeente.

Een groep paranormale onderzoekers zocht op 11 september met toestemming van de directeur van de begraafplaats naar “spirituele energie├źn” bij graven. De zaak kwam aan het licht toen de vader van een overleden kind een vergeten videocamera vond, met een filmpje van de bijeenkomst erop.

De kwestie leidde tot zoveel beroering dat Amersfoort de Nationale ombudsman vroeg te onderzoeken wat er was gebeurd. De ombudsman kwam vrijdag met zijn rapport, waarin hij zeer kritisch is over de houding van het Amersfoortse stadsbestuur. Het publiceren van het rapport was voor Amersfoort aanleiding om alle stukken openbaar te maken die ondertussen zijn opgedoken over het paranormale onderzoek.

In twee ondertitelde filmpjes is een knipperlichtje te zien. Dat is volgens de onderzoekers een “energetisch balletje” dat oplicht als er contact is met een dode. Er wordt met een volwassene en met kinderen ‘gesproken’. Aan de volwassene vraagt een onderzoeker of zij een oudere vrouw is en of zij heel snel is overleden. Bij de kindergraven zegt iemand: “Ik hoor nog allemaal andere kindjes. Ik hoor jullie allemaal giechelen.” De onderzoekersgroep ziet steeds lampjes knipperen en complimenteert de overledenen daarmee.

De spirituele groep noemde het bezoek aan Rusthof zelf “een unieke kans”, omdat ze nooit eerder onderzoek konden doen op een begraafplaats die nog in gebruik is. De Amersfoortse gemeenteraad wil het rapport van de ombudsman nog voor de kerstdagen bespreken en denkt dinsdag bijeen te komen.