In hoger beroep straffen tot 9,5 jaar cel diamantroof Schiphol

Het gerechtshof in Amsterdam heeft vrijdag in hoger beroep celstraffen van 43 maanden tot 9,5 jaar opgelegd aan vier mannen, die betrokken waren bij de grote diamantroof op Schiphol op 25 februari 2005 en een poging vijftien dagen eerder. Twee verdachten werden vrijgesproken van betrokkenheid. De straffen voor de vier mannen waren hoger dan de eisen van het OM in de beroepszaak en ook hoger dan die de rechtbank in 2019 oplegde.

Bij de spraakmakende roof werd voor bijna 73 miljoen dollar (nu ruim 63 miljoen euro) aan diamanten buitgemaakt, waarvan de daders in de buurt van Schiphol een deel ter waarde van zo’n 30 miljoen dollar achterlieten. De rest van de edelstenen is nooit teruggevonden. De overval geldt als een van de omvangrijkste uit de Nederlandse geschiedenis en deed mede veel stof opwaaien doordat de overvallers hun slag sloegen op een vrachtplatform op de luchthaven dat zwaar beveiligd hoorde te zijn.