Koolmees: opvolger moet goed kunnen polderen

De nieuwe minister van Sociale Zaken moet vooral “goede contacten en een goede relatie” hebben met de vakbonden en werkgeversorganisaties, zegt afzwaaiend bewindsman Wouter Koolmees. Daarnaast moet zijn opvolger genoeg aandacht hebben voor uitvoeringsinstanties als het UWV en de Sociale Verzekeringsbank.

“Probeer veel te slapen”, geeft de D66’er de nieuwe minister verder mee.

Zelf keert Koolmees niet terug in het nieuwe kabinet. Hij stond niet op de lijst van D66, dus hij wordt ook geen Kamerlid meer. De afgelopen maanden was hij vooral actief als informateur, zijn ministerstaken werden tijdelijk overgenomen. “Dit is mijn laatste ministerraad”, zei hij vrijdag voor aanvang van het overleg. “Ik ga even afscheid nemen van de collega’s.”

Wat hij gaat doen, weet de bewindsman nog niet. “Even rustig over nadenken” en “even rust nemen. Het zijn heftige jaren geweest”.

Koolmees sloot tijdens zijn ministerschap met de polder het pensioenakkoord, en tuigde met collega’s de coronasteunpakketten op. Van een hervorming van de arbeidsmarkt is het in de afgelopen regeerperiode niet gekomen, vooral vanwege de coronacrisis.