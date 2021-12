Nederland haalt Kroatië en Letland in op boosterranglijst Europa

Nederland is twee plekken gestegen op de Europese ranglijst van de extra vaccinaties tegen het coronavirus. Kroatië en Letland zijn gepasseerd, nadat eerder al Bulgarije en Roemenië waren ingehaald. Nederland is nu 26e van de 30 landen op het overzicht van de Europese gezondheidsdienst ECDC. In de staart van de ranglijst, waar Nederland verkeert, zijn de verschillen zo klein dat landen af en toe stuivertje wisselen.

Bijna 1,5 miljoen mensen in Nederland hebben een extra inenting gekregen. Dat is 10,6 procent van alle volwassenen. Precies een week geleden stond de teller op ruim 850.000 prikken, oftewel 6,1 procent. Dat betekent dat er in een week tijd zo’n 600.000 mensen een extra vaccinatie hebben gekregen. Dat is in lijn met wat het kabinet in het vooruitzicht had gesteld.

Zo’n 1,36 miljoen volwassen Nederlanders hebben een boosterprik gekregen, die de afweer tegen het coronavirus een oppepper moet geven. Verder hebben ruim 125.000 mensen een aanvullende prik gekregen. Dit zijn mensen met een ernstige afweerstoornis. Zij hebben mogelijk te weinig afweer opgebouwd na de eerste twee prikken.

IJsland voert de lijst aan. Daar heeft iets meer dan de helft van alle volwassenen een extra inenting gekregen. Oostenrijk en Hongarije volgen met ongeveer een derde van de volwassenen.