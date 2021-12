Nederlandse verdachte schietpartij Duitsland opgepakt

De politie heeft in de Zaanstreek een 35-jarige man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een gewapende overval in Duitsland. Daarbij raakten twee mensen, vader en dochter, levensgevaarlijk gewond. De Nederlandse verdachte zit in voorarrest, maakte de politie in Aken vrijdag bekend.

De schietpartij deed zich op 1 november 2020 voor in Hückelhoven, niet ver van de Limburgse grens. Meerdere daders schoten daarbij op straat een 52-jarige man en zijn 21-jarige dochter neer. De 52-jarige werd voor zijn woning overvallen door de mannen en beroofd van een grote som geld. Toen zijn dochter haar vader te hulp schoot, werden beiden neergeschoten. De onbekenden vluchtten vervolgens weg in een auto met Nederlands kenteken, die vlak daarna bij een ongeval betrokken raakte. De inzittenden vluchtten daarop te voet verder.

In samenwerking met de Nederlandse politie kwam de Duitse politie de man in Noord-Holland op het spoor. Hij werd afgelopen week door een arrestatieteam opgepakt. Bij die arrestatie waren ook rechercheurs uit Aken aanwezig.