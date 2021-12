Piets blog: Kans op witte kerst 2021?

De kans op een witte kerst scoort bij mij vandaag 50%. De kans op een winterse kerst 70%. Dit zijn hoge percentages. Het gaat in de komende nieuwe week tussen de koude lucht uit het oosten en noordoosten en de zachte lucht uit het zuidwesten. Zoals ik het nu inschat zal de koude(re) lucht het winnen van de zachte lucht.

Begin komende week wordt het al wat winters met overdag 3 of 4 graden en in de nachten lichte vorst. Kerstavond en nacht kunnen buien voorkomen met (natte) sneeuw en temperaturen rond het vriespunt tot wat lichte vorst. Dit weertype zet dan op de Eerste Kerstdag door. Tweede Kerstdag ook winters met overdag een paar graden boven nul en in de nacht wat vorst.