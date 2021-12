Rutte zwijgt over de verdeling van de kabinetsposten

De formerende partijen hebben een goed idee welke ministeries de verschillende partijen gaan leveren, maar details hierover wil formateur Mark Rutte nog niet geven. De komende weken kan er namelijk nog wat veranderen, zo zei hij. Het enige wat hij hierover kwijt wilde was al min of meer bekend, namelijk dat de VVD de minister-president zal leveren en de andere partijen ieder een vicepremier.

De VVD krijgt acht ministers en drie staatssecretarissen, D66 krijgt zes ministers en drie staatssecretarissen, het CDA vier ministers en twee staatssecretarissen en de ChristenUnie twee ministers en een staatssecretaris. Het wordt pas in de eerste week van januari bekend welke partij welke post krijgt. Daarna gaat Rutte praten met mogelijke kandidaten. In de week erna wil Rutte zijn nieuwe kabinet presenteren tijdens de bordesscène.

Rutte zei nog niet iedereen te kennen die in beeld is voor een post in het nieuwe kabinet. “Een aantal ken ik, maar ik verwacht ook nieuwe gezichten.” Volgens hem zijn mensen “van naam en faam” bereid om minister of staatssecretaris te worden. Overigens stelde hij dat nog niet voor alle 29 posten een kandidaat gevonden is.