Segers weet welke ministeries CU wil, andere partijen zwijgen

De ChristenUnie is eruit welke ministeries het wil in kabinet-Rutte IV, zegt partijleider Gert-Jan Segers voorafgaand aan overleg met de andere coalitiefracties. Zelf denkt hij ook al dat de verdeling duidelijk is. Welke posten zijn partij krijgt, wil hij niet zeggen. Ook geeft hij geen antwoord of hij nieuwe namen aandraagt voor een plek in het kabinet.

Partijleiders Wopke Hoekstra (CDA) en Sigrid Kaag (D66) hielden de kaken stijf op elkaar voorafgaand aan het overleg. Ook Sophie Hermans, secondante namens de VVD, wilde niet zeggen wat de inzet van haar partij wordt.

VVD-leider Mark Rutte is door de Tweede Kamer als formateur aangewezen en ontvangt de coalitiepartijen vrijdag. Na afloop geeft hij een persconferentie, waar hij naar verwachting toelicht hoe de ministeries over de partijen worden verdeeld.

Verder voert Rutte de komende tijd gesprekken met mogelijke bewindslieden. Het is de bedoeling dat in de eerste helft van januari een nieuw kabinet bij de koning op het bordes staat. Het is gebruikelijk dat de leider van de grootste partij formateur wordt en later premier.