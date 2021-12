Slob: lerarentekort belangrijkste kwestie voor nieuwe minister

Het belangrijkste onderwerp voor de nieuwe onderwijsminister zal het lerarentekort zijn. Dat zei Arie Slob voorafgaand aan hoogstwaarschijnlijk zijn laatste ministerraad. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media keert niet terug in het nieuwe kabinet, maar had wel nog advies voor zijn opvolger. “Wie het ook is, maar dat geldt denk ik ook voor alle andere portefeuilles: er ligt megaveel werk.” Er ligt “gelukkig” wel een coalitieakkoord, voegde hij toe.

Gevraagd of Slob advies heeft voor zijn opvolger, merkte hij op dat een tekort aan personeel “ook op andere sectoren drukt, maar in het onderwijs natuurlijk op een hele manifeste manier zichtbaar wordt omdat je dan met kinderen en klassen te maken hebt. En soms ook dat er niet onderwijs kan worden gegeven zoals je dat graag zou willen.” Het kabinet-Rutte III heeft daar volgens hem “hard aan gewerkt”, dat Rutte IV volgens hem “onverkort” zal moeten worden voortgezet.

Slob neemt afscheid “in een jaar dat zwaar gestempeld is door Covid met enorme uitdagingen”. Hij noemt het “echt niet fijn” dat onlangs op het laatste moment besloten werd om de scholen te sluiten vanwege de omikronvariant van het coronavirus. Ook het virus zal voor zijn opvolger “direct vol op je bordje liggen”.