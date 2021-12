Studenten in Zwolle prikken zorgpersoneel

Een vaccinatielocatie voor zorgpersoneel in Zwolle wordt “nagenoeg volledig bemenst” door studenten van acht verschillende mbo-opleidingen. Directeur Jan Ernst van Driel van het Deltion College vertelt vrijdag dat er per dag zo’n dertig studenten op de locatie aanwezig zijn om de intake te doen en prikken te zetten. “Dan zijn er verder nog een paar mensen van GGD IJsselland aanwezig.”

De mbo-studenten doen opleidingen verschillend van doktersassistent tot verpleegkunde en zijn daardoor al bevoegd om prikken te zetten. Ze zijn ingezet bij een tijdelijke priklocatie om medewerkers van ziekenhuizen en zorginstellingen van een boostervaccin te voorzien. Afgelopen woensdag zijn de studenten begonnen en volgende week wordt de locatie weer opgeheven. “Er is zeker een kans dat de studenten ook in januari ingezet worden bij een andere locatie, dat zijn we nu aan het bespreken”, vertelt Van Driel.

De acht scholen, waaronder het Deltion College, hebben zich georganiseerd en zijn rechtstreeks in gesprek gegaan met de regionale GGD. “Dat helpt”, vertelt de directeur. Die centrale organisatie ontbreekt volgens hem nog veel bij de landelijke GGD. “De hulp bij de vaccinatielocaties zijn vrijwel allemaal regionaal georganiseerd. Er is geen crisisorganisatie. Dat is het probleem.”

“Ik sta niet in de schoenen van meneer De Jonge, er zullen heel veel mensen nodig zijn”, erkent Van Driel. “Maar in een echte crisissituatie heb je een richting nodig. Dat één iemand zegt: jij doet dit en jij doet dat. Je stuurt bij waar nodig. Als je echt wilt, kun je in januari alle studenten die kunnen prikken uitroosteren van hun opleiding en ze inzetten op grote vaccinatielocaties. Nu is het allemaal vrijwillig en dan blijft het kijken wat er wel past en wat niet.”

Meer medische opleidingen laten vrijdag weten door regionale GGD’en benaderd te zijn voor de hulp van hun studenten. Hoeveel van hun studenten ingezet zijn, weten de scholen vaak niet. Ze kunnen soms alleen hun studenten wijzen op vacatures bij de GGD.

De medische faculteit in Maastricht zegt afgelopen donderdag benaderd te zijn door de GGD Zuid-Limburg. Bij hen vroeg de GGD specifiek om artsen, bijvoorbeeld voor supervisie op de vaccinatielocatie, en administratief personeel. “Het is nog niet duidelijk of wij deze medewerkers kunnen vinden”, zegt de woordvoerder vrijdag daarover.