Telefoonlijn vaccintwijfelaars krijgt 4300 bellers in eerste week

Zo’n 4300 bellers hebben in de eerste week naar de Vaccinatie Twijfel Telefoon gebeld om hun vragen te stellen over coronavaccinaties. Projectleider Chris Groen vindt dat de telefoonlijn “boven verwachting goed” loopt. “Er is veel vraag naar medisch advies.”

De Twijfel Telefoon werd eind vorige maand opgericht door het Erasmus MC in Rotterdam, sinds deze week kent het project een nieuw telefoonnummer. Waar de telefoonlijn eerder twee dagdelen per week bereikbaar was, kunnen mensen nu de hele werkweek terecht. “We merkten dat er zoveel behoefte aan was, dat we de krachten hebben gebundeld met de medische faculteiten in Amsterdam, Nijmegen, Utrecht en Maastricht”, vertelt Groen, die zelf werkzaam is in Rotterdam.

Een beller krijgt een arts in opleiding aan de telefoon. Ze kunnen aan deze mensen hun twijfels omtrent de vaccinaties voorleggen. “Dit komt bijvoorbeeld omdat ze een bepaald ziektebeeld hebben en daardoor medicijnen gebruiken. Antwoorden op dit soort vragen zijn niet direct op internet te vinden”, legt Groen uit.

De vragen die de geneeskundestudenten krijgen, zijn grofweg op te delen in drie categorie├źn. “We krijgen mensen – mannen en vrouwen – die zich zorgen maken om hun vruchtbaarheid, we krijgen vragen over bepaalde allergie├źn en er zijn casusspecifieke vragen.” In dat laatste geval heeft de beller vaak een vraag over diens medicatie in combinatie met een coronavaccin.

Het komt voor dat er mensen bellen die in het algemeen sceptisch zijn over de coronavaccinaties. “Die mensen kunnen we niet echt verder helpen. We zijn er niet om mensen te overtuigen. We zijn onafhankelijk en hebben geen politieke kleur”, zegt Groen. “Onze bellers geven goed en medisch advies. Als iemand geen twijfels heeft vanwege een medische achtergrond, dan kunnen we diegene niet verder helpen.”