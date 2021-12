Piets weer: er komt een winsterse week aan

Vandaag eerst kans op nevelig weer en mist. Verder veel bewolking met soms wat motregen. Overdag 8 tot 10 graden. Een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. In de avond en nacht nog veel bewolking. Vooral on het zuiden kans op mist en in het Waddengebied de opklaringen. Vannacht temperaturen rond 6 of 7 graden. Een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.

Een winterse week volgt met op maandag veel zon. In het zuiden en westen nog meer bewolking. Overdag 5 tot 7 graden en in de nacht naar dinsdag toe lichte vorst tussen +1 tot-4 graden. Mistkansen en kans op gladheid.

Dinsdag overdag 2 tot 4 graden en vrij zonnig weer. In de nacht 0 tot -4 graden. Woensdag in het zuiden vrij zonnig weer. Elders ook zon maar geleidelijk meer bewolking. In het noorden misschien een buitje. In de nacht +1 tot -3 graden. Donderdag meest bewolkt weer met regen en kans op natte sneeuw. Het wordt spannend met kerst. Kerstavond en nacht buien met vooral in het noorden en oosten kans op natte sneeuw.