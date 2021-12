Politie lost schoten bij aanhoudingen in Tholen

De politie heeft vrijdagavond in het Zeeuwse Tholen bij de arrestatie van vier verdachten van een woningoverval meerdere waarschuwingsschoten gelost. Er zijn volgens de politie geen gewonden gevallen en de arrestanten konden “probleemloos ingerekend worden”.

Een groepje mannen drong rond 21.30 uur een woning aan de Gouwestraat in Ridderkerk binnen en bedreigde de bewoners met een vuurwapen. Ze gingen er daarna vandoor met de auto van een van de bewoners. De politie zette de achtervolging in die liep via de A29 en de A4 en eindigde in Tholen. Bij de aanhouding van een van de vermoedelijke daders raakte een agent lichtgewond, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis.