Weer minder coronapatiënten in de ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal weer gedaald. Er liggen nu 2354 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. Dat zijn er ongeveer 100 minder dan vrijdag. Dat staat in de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS).

Het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen daalt al enkele dagen achter elkaar. Woensdag was sprake van een flinke daling, met 122.

Verpleegafdelingen behandelen nu 1736 mensen met corona. Dat zijn er 98 minder vergeleken met vrijdag. Er werden 204 nieuwe patiënten opgenomen. Op de intensive cares liggen 618 coronapatiënten, 4 minder dan vrijdag. Op de ic’s zijn 29 nieuwe patiënten opgenomen.