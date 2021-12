Aanhoudingen bij Kuip voor wedstrijd van Feyenoord tegen Ajax

De politie heeft in de aanloop naar de beladen voetbalwedstrijd zondagmiddag tussen aartsrivalen Feyenoord en Ajax een handjevol mensen aangehouden, onder meer voor het bezit van vuurwerk.

Toen de bus van Ajax bij het stadion arriveerde werd die belaagd met rookbommen en vuurwerk. Ook is er een groep van 100 tot 150 mensen die met onder meer vuurwerk en flessen naar de politie gooit. Bij het stadion hebben zich naar schatting zo’n duizend mensen verzameld.

De wedstrijd staat onder extra hoogspanning vanwege de aanwezigheid van ex-Feyenoordspeler Steven Berghuis, die afgelopen zomer een veelbesproken overstap maakte naar de Amsterdamse club. Dat was voor enkelen aanleiding om een antisemitische muurschildering te maken van Berghuis in de Rotterdamse wijk Crooswijk. Hij werd daarin afgebeeld als slachtoffer van de Holocaust, in gestreepte kampkleding met een gele Jodenster op zijn borst, een keppeltje op zijn hoofd en een grote neus. Bij de tekening stond ‘Joden lopen altijd weg’ geschreven. Meerdere mensen zijn hiervoor inmiddels aangehouden.