België verwacht stroom Nederlandse lockdown-uitwijkers

België bereidt zich voor op een golf van Nederlandse toeristen die in steden als Antwerpen, Gent en kleine grensgemeenten als Turnhout hun kerstinkopen komen doen of van het latere sluitingsuur van de horeca, om 23.00 uur, profiteren nu Nederland in een strenge lockdown zit. De gemeentebesturen zeggen er klaar voor te zijn en zetten bijvoorbeeld extra personeel in de winkelstraten in om de drukte in goede banen te leiden. Virologen maken zich grote zorgen.

“Dat ze uit Nederland komen, is op zich niet erg, maar het mag niet bijdragen tot overmatige drukte”, zegt viroloog Marc Van Ranst die ook de Belgische regering adviseert. “Cafés en restaurants merken nu al veel reservaties met kerst vanuit Nederland.”

Maar in Antwerpen reageert men laconiek. “Voor de horeca maakt het weinig uit: er zijn maar zo veel plaatsen, en je mag maar met zes aan tafel. Of daar nu een Nederlander zit of een Vlaming, het gaat niet voller zitten. De capaciteit is wat ze is”, tekent Het Nieuwsblad op uit de mond van een medewerker op het kabinet van burgemeester Bart De Wever. “Sowieso zijn we een grensstad en komen er altijd Nederlanders bij ons winkelen.”

Ook in Turnhout blijven ze kalm. “We hebben dit ook vorige keer gezien en zijn er een beetje op voorbereid”, zegt burgemeester Paul Van Miert in Het Belang van Limburg. “Maar of je nu uit Mol, uit Herentals of uit Tilburg komt: het maakt geen verschil. Als het druk wordt, is het aan ons om dat in goede banen te leiden.” Zo wordt er gecontroleerd op het dragen van mondkapjes en moeten de winkeliers zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk binnen zijn.

Het Overlegcomité van de zes regeringen van België komt woensdag weer bijeen om te overleggen over de coronasituatie. Van Ranst sluit niet uit dat ook België verder op slot moet. De besmettingscijfers van de deltavariant dalen in het land, waar al meer dan een kwart van de bevolking een boosterprik heeft gehad. “Maar daaronder zit een curve van omikron die stijl omhoog gaat. Er is geen enkele reden waarom ons land een uitzondering zou zijn”, zegt hij op VRT Nieuws.