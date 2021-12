Britten stopten eerder al met observatietijd na coronavaccinatie

Burgers een kwartier laten wachten na een coronavaccinatie doet momenteel meer kwaad dan goed, omdat zo minder mensen gevaccineerd kunnen worden. Tot die conclusie kwamen de Britse autoriteiten, die deze maand besloten de wachttijd van 15 minuten voorlopig te schrappen.

In Nederland adviseert het Outbreak Management Team (OMT) om te onderzoeken of het kwartiertje wachttijd na de boosterprik kan verdwijnen. Deze ‘observatietijd’ is bedoeld om te zien of mensen allergisch reageren op de prik. De wachttijd is volgens het RIVM vastgesteld door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

De Britse regering besloot deze maand al de observatietijd op te schorten voor mensen die worden inge├źnt met de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Die tijdelijke ingreep moet het mogelijk maken om veel sneller boostervaccins toe te dienen nu de omikronvariant om zich heen grijpt. Inmiddels heeft meer dan de helft van de Britse volwassenen al zo’n extra prik gehad.

Britse gezondheidsfunctionarissen vonden het niet raadzaam om de wachttijd voor iedereen te schrappen. Voor een kleine groep mensen met een verhoogd risico op een allergische reactie is het wel zinvol om even te wachten na een inenting, vonden ze. Burgers kregen nog wel het advies om na een vaccinatie in elk geval een kwartier niet te rijden.