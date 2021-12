Opnieuw minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal opnieuw gedaald. Er liggen nu 2323 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. Dat zijn er 31 minder dan zaterdag, zo blijkt uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen daalt al enkele dagen achter elkaar. Woensdag was sprake van een flinke daling, met 122. Donderdag ging het cijfer met 76 omlaag. Ook vrijdag en zaterdag daalde het aantal patiënten hard, met respectievelijk 90 en 102.

Verpleegafdelingen behandelen nu 1714 mensen met corona. Dat zijn er 22 minder vergeleken met zaterdag. Er werden 146 nieuwe patiënten opgenomen. Op de intensive cares liggen 609 coronapatiënten, 9 minder dan zaterdag. Op de ic’s zijn 26 nieuwe patiënten opgenomen.