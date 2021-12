Piets weer: Komende week winterse week!

Het wordt de komende week voor de kerst een winterse week met overdag een paar graden boven nul en in de nachten een paar graden onder nul tot mogelijk de matige vorst van -5 of -6 graden. Een week ook met kans op gladheid en autoruiten krabben.

Vandaag: alweer een bewolkte dag en nevelig. Overdag 7 tot 9 graden. Een zwakke tot matige wind uit noord tot noordwest. Vanavond en vannacht nog bewolkt weer met in het noorden en oosten opklaringen bij +1 tot -1 graden, later kans op mist en gladheid. Autoruiten krabben. Elders +2 tot +5 graden.

Maandag

Maandag veel zon, de meeste zon in het oosten en noorden. Overdag 4 tot 7 graden. Een zwakke tot matige in de uit oostelijke richtingen. In de avond en nacht vrij helder weer met lichte of mogelijk matige vorst van +1 tot -5 graden in het zuidwesten. De laagste temperaturen in het noorden en oosten met daar kans op mist. Verkeerswaarschuwing; kans op gladheid en mist.

Dinsdag flink wat zon. In het noorden meer bewolking. Temperaturen van tussen +1 tot +4 graten. In de nacht 0 tot -5 graden. Een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost. Woensdag in het zuiden vrij zonnig weer. Elders ook zon, maar geleidelijk meer bewolking. In het noorden misschien een buitje. In de nacht +1 tot -5 graden. Donderdag veel bewolking en kans op een buitje met overdag +1 tot +4 graden. Vrijdag bewolkt weer met regen en kans op natte sneeuw.

De kerstdagen, winters en kans op (natte)sneeuw!

Kerstavond en Kerstnacht kans op buien met (natte) sneeuw en in de nacht 0 of -1 graden. Kortom weer voor de kerstsfeer. Zaterdag, Eerste Kerstdag: bewolking met kans op wat regen of natte sneeuw. Overdag temperaturen rond 3 graden. Een matige meest zuidoostenwind. In de avond en nacht ook buitjes met kans op sneeuw en temperaturen rond 0 of -1 graden. Zondag, Tweede Kerstdag: veel bewolking, her en der zon, buien en buitjes en misschien kans op (natte) sneeuw. Overdag 2 of 3 graden en een matige wind uit oost tot zuidoost. Na de kerstdagen kans op sneeuw!