Ploumen noemt Van Thijn ‘scherpzinning en betrokken’

De zondag overleden Ed van Thijn was een “scherpzinnig en betrokken sociaaldemocraat”, aldus PvdA-leider Lilianne Ploumen in een reactie op Twitter. “Wijs, gezaghebbend en onvoorwaardelijk strijdend voor een weerbare democratie, tegen racisme en onrecht. We gaan hem missen.”

De in 1934 geboren Van Thijn speelde decennia een vooraanstaande rol in de Partij van de Arbeid. Hij was naaste medewerker van Joop den Uyl en was tijdens diens premierschap (1973-1977) fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Hij was twee keer minister van Binnenlandse Zaken (1981-1982 en in 1994). Tussen 1999 en 2007 zat hij voor de PvdA in de Eerste Kamer.

Volgens Lodewijk Asscher, de voorganger van Ploumen als leider van de PvdA, “verliest Amsterdam een anker, de PvdA een icoon en Nederland een politicus die in leven en werk toonde dat het √°ltijd de moeite waard is voor een ander op te komen en te blijven hopen op beter”.