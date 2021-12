De politie is begonnen met het uiteendrijven van een groep relschoppers die bij De Kuip bijeen was gekomen in de aanloop naar de beladen voetbalwedstrijd tussen aartsrivalen Feyenoord en Ajax. De politie zet daarbij onder meer een waterkanon in. Ook is politie te paard ingezet.

Toen de bus van Ajax bij het stadion arriveerde werd die belaagd met rookbommen en vuurwerk. Ook gooide een groep van 100 tot 150 mensen met onder meer vuurwerk en flessen naar de politie.