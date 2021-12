Stijgende energieprijzen in 2022

Onlangs hebben een aantal energiebedrijven de tarieven voor 2022 bekendgemaakt. De maandelijkse energierekening stijgt flink. Wat kan je zelf doen om te zorgen dat de energiekosten niet de pan uitrijzen?

De tarieven in 2022

De energieprijzen stijgen behoorlijk in 2022. Het is dan ook verstandig om aandacht te besteden aan het besparen van energie. De oplopende prijzen worden veroorzaakt door de schaarste aan gas. Of die schaarste nog verder toeneemt, hangt af van het winterweer. Hoe kouder het wordt, hoe meer behoefte er is aan gas.

Een van de bekendste energiebedrijven in Nederland, Essent, verwacht dat de energierekening met 17,50 euro per maand stijgt in 2022. Vattenfall, een ander groot energiebedrijf, verwacht een stijging van 25 euro per maand. Sommige energiebedrijven hebben hun tarieven voor 2022 nog niet bekendgemaakt, zoals Eneco, maar de verwachting is dat die er niet veel beter uitzien.

Verlichting

Als afnemer doe je weinig aan die prijzen. Maar gelukkig valt er vaak nog wel een hoop te winnen wat betreft het verbruik. Dat begint al bij de verlichting, zeker in grote gebouwen. Vervang je bedrijfsverlichting met ledverlichting en je verliest al veel minder energie, omdat er geen lamp meer opgewarmd hoeft te worden. Ook kan je zoveel mogelijk gebruikmaken van het daglicht. Onnodig lampen aanzetten terwijl het nog licht is buiten, leidt tot hoge kosten.

Label A+++

Daarnaast is het verstandig om bij het aanschaffen van een nieuw product te letten op het energielabel. Een apparaat met bijvoorbeeld het label A+++ is weliswaar duurder, maar op de lange termijn bespaart het je veel energiekosten.

Hetzelfde geldt voor het vervangen van oude apparaten. Dat lijkt een goedkope optie, maar is het niet. Nieuwe apparaten zijn zuiniger met energie dan apparaten die wat ouder zijn. De nieuwe apparaten besparen je honderden euro’s per jaar.

Als je eten overhoudt, laat het dan afkoelen voordat je het in de koelkast of vriezer zet. Als je warm eten in de koelkast zet, stijgt de temperatuur van de lucht. Hierdoor verbruikt de koelkast meer energie om de temperatuur weer te laten dalen.

Isolatie

Verder kan je proberen om het huis zo goed mogelijk te isoleren. Sluit bijvoorbeeld deuren in plaats van ze op een kier te laten staan. Of hou de gordijnen dicht als het buiten wat kouder is. Hierdoor gaat de warmte niet verloren.

Thermostaat iets omlaag

Zet de verwarming een aantal graden lager en maak meer gebruik van dekens of dikkere truien. Eén graad lager kan je al zeven procent energie besparen. Daarnaast scheelt het als de verwarming zoveel mogelijk uitgezet wordt. Die warmte is eigenlijk niet nodig als er niemand thuis is of s ’nachts.

Tarieven minder hoog dan verwacht

Het is een doekje voor het bloeden, maar toch is er ook nog positief nieuws. De verwachting was dat de energieprijzen nog veel hoger zouden uitpakken, maar door de korting op de energiebelasting is dit niet het geval. Energiebedrijven hebben bovendien slim ingekocht. Ze waren er ruim op tijd bij en konden zo extreme schommelingen in prijzen voorkomen.

