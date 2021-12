Advocaten Saïd R. willen afsplitsing van Marengo-proces

De advocaten van Saïd R., een van de hoofdverdachten in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, willen dat zijn zaak wordt afgesplitst. De advocaten hebben zeer recent de verdediging op zich genomen, en R. is pas eerder deze maand aan Nederland uitgeleverd. Dat zeiden advocaten Mark Dunsbergen en Robert van ’t Land maandag aan het begin van de zitting in de zwaarbeveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

Ze zeggen ongeveer acht tot negen maanden voorbereidingstijd nodig te hebben om het dossier – dat inmiddels al 50.000 pagina’s behelst – tot zich te kunnen nemen. “We hebben uitgerekend dat we ongeveer 425 uur leestijd nodig hebben.”

Het Openbaar Ministerie vindt het geen goed idee om de zaak van Saïd R. af te splitsen. Volgens de officieren van justitie zijn de zaken van R. en de medeverdachten dusdanig met elkaar verweven dat splitsing niet goed is. Ook kan het zorgen voor extra belasting van kroongetuige Nabil B., die dan in beide processen gehoord moet worden. Daarbovenop zou het betekenen dat meerdere strafkamers zich min of meer gelijktijdig over de betrouwbaarheid van de kroongetuige moeten uitlaten en over de rechtmatigheid van de afspraken die justitie met kroongetuige B. heeft gemaakt.

Het OM meent dat de advocaten van R. aan “vijf tot zes maanden voorbereidingstijd” genoeg moeten hebben. “De vertraging ligt ook deels aan R. zelf. Hij heeft alle mogelijke juridische procedures benut om uitlevering uit Colombia te voorkomen”, aldus de officier. R. werd in februari 2020 in een voorstad van Medellín in Colombia aangehouden, op 7 december is hij in Nederland gearriveerd. Hij zit nu vast in de extra beveiligde inrichting in Vught.

De rechtbank zal op een later moment beslissen over eventuele afsplitsing van de zaak. Een eerder soortgelijk verzoek van de advocaat van hoofdverdachte Ridouan Taghi, is door de rechtbank afgewezen.

In de huidige planning verwacht het OM in juni volgend jaar met de strafeisen tegen de zeventien verdachten te kunnen komen. Als de rechtbank beslist dat de advocaten van R. langere voorbereidingstijd krijgen, komt die planning weer op losse schroeven te staan.