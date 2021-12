Beslag op 500 kilo vuurwerk bij controles Baarle-Nassau

De politie heeft bij controles in en rond het Brabantse Baarle-Nassau circa 500 kilo vuurwerk in beslag genomen. Agenten hielden bij Baarle-Nassau steekproefsgewijs drie weken lang controles op de import van vuurwerk uit België.

De politie heeft geen mensen aangehouden, maar wel een aantal boetes uitgedeeld. Bij de controles is vooral vuurwerk van de categorie F2 in beslag genomen. Daarbij gaat het onder meer om knalvuurwerk en vuurpijlen.

Ondanks het tijdens de jaarwisseling geldende vuurwerkverbod in Nederland zijn de Belgische vuurwerkwinkels ook dit jaar in trek bij de Nederlandse liefhebbers. In België zijn de vuurwerkregels wat ruimer dan in Nederland.