Burgemeester beboet FVD om illegale kerstmarkt Wijster

Waarnemend burgemeester van Midden-Drenthe, Cees Bijl, heeft Forum voor Democratie (FVD), de organisator van de kerstmarkt zondag in het Drentse Wijster, een bestuurlijke boete van 10.000 euro opgelegd. De partij had tot zondagavond 18.30 uur de tijd om het niet toegestane evenement te staken, maar toen op dat moment bleek dat de markt nog bezig was heeft de gemeente de bestuurlijke maatregel tegen de partij genomen.

De organisatoren was zondagmiddag al gemaand om de marktactiviteiten te staken op straffe van de dwangsom. De FVD beloofde dat ze nog slechts een demonstratie zouden houden. Die werd door de gemeente toegestaan. Maar de belofte om de markt te staken en verder te gaan met een demonstratie is volgens Bijl, niet nagekomen.

Op sociale media circuleerden zondag beelden waarbij de markt in volle gang was en de honderden aanwezigen niet de vereiste 1,5 meter afstand bewaarden, maar juist dicht op elkaar stonden en langs kramen liepen. “Onze toezichthouders hebben dat zelf ook geconstateerd”, zei Bijl zondag.

Voor de kerstmarkt was door de FVD geen vergunning aangevraagd. De gemeente vernam pas zaterdag van het voornemen om in Wijster zo’n kerstmarkt te houden. Op verzoeken om contact werd door de organisatoren echter niet gereageerd. Pas zondagmiddag lukte het volgens Bijl om in Wijster contact te krijgen met de organisatie.