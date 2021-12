Defensie levert 500 extra militairen voor boostercampagne

Defensie gaat vijfhonderd extra militairen leveren om te helpen met de boostercampagne. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge heeft dat afgesproken met minister Henk Kamp (Defensie), bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid na berichtgeving door de NOS.

Inmiddels worden al 1500 militairen ingezet voor hulp bij het boosteren. De militairen worden opgeleid om te prikken of voor administratieve taken. Waar ze worden ingezet, is aan de GGD.

Maandagochtend maakte Defensie bekend dat het hele orkest van de Koninklijke Luchtmacht gaat bijspringen in de boostercampagne. Een defensiewoordvoerder noemde deze hulp van de muzikanten “uniek”.