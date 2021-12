Dijk bij Ochten wordt opnieuw verhoogd

De dijk langs de Waal bij het Gelderse Ochten wordt opnieuw versterkt. In 2028 moet de dijk ruim een halve meter hoger zijn om extreem hoogwater in de rivier in de toekomst te kunnen weerstaan. De dijk bij Ochten was in 1995 wereldnieuws toen deze verschoof en dreigde te breken tijdens de hoogwaterperiode die evacuatie van inwoners van het Rivierengebied noodzakelijk maakte.

De Waalbandijk is na 1995 met spoed hersteld en verhoogd. Maar ondertussen gelden nieuwe normen voor dijkversterking vanwege de klimaatverandering. Dat betekent dat de dijken in de Neder-Betuwe opnieuw aangepakt moeten worden. Waterschap Rivierenland is samen met Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland al enkele jaren plannen aan het maken voor dit grote karwei. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in 2023 beginnen.

Het plan voor de Veerhaven in Ochten is nu klaar, aldus het schap en de provincie. Het gebied tussen de dijk bij Ochten en de rivier ondergaat een gedaanteverwisseling. Langs de dijk komt een hoogwatervrij terrein waar wandelaars en fietsers de rivier kunnen bekijken. De Ochtense dijk is nog steeds een geliefde toeristische bestemming. In de uiterwaard wordt een nevengeul aangelegd waarin hoogwater kan wegstromen. Zand en klei die vrijkomen bij het graven van de geul worden hergebruikt voor de dijkverzwaring. Langs de geul moet een natuurgebied ontstaan. In de haven komen aanlegplaatsen voor de Waaltaxi en rondvaartboten.