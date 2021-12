Eerste jonge kinderen met medisch risico krijgen coronaprik

Jonge kinderen met medische problemen kunnen nu ook worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Het gaat om kinderen van 5 tot en met 11 jaar die bijvoorbeeld ernstige astma, een aangeboren hartafwijking of het downsyndroom hebben. Als zij het coronavirus oplopen, lopen ze mogelijk meer gevaar dan hun gezonde leeftijdsgenootjes.

Volgens de Gezondheidsraad gaat het om ongeveer 40.000 kinderen in deze leeftijdsgroep. Zij zijn de afgelopen dagen uitgenodigd door hun kinderarts en kunnen voor de prik terecht bij een vaccinatielocatie van de GGD. Ze krijgen het coronavaccin van Pfizer en BioNTech, maar dan in een aangepaste dosis. In de prik zit 10 microgram in plaats van 30 microgram. Minimaal vier weken later krijgen ze de tweede inenting.

In de tweede helft januari zijn de overige kinderen van 5 tot en met 11 jaar aan de beurt om de coronaprik te halen als zij en hun ouders dat willen.