Europese toezichthouder EMA positief over coronavaccin Novavax

Nederland en de andere Europese landen krijgen waarschijnlijk de beschikking over een vijfde vaccin in de strijd tegen het coronavirus. De toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, is positief over de werking van het vaccin van Novavax. Het is nu aan de Europese Commissie om te besluiten of het middel wordt toegelaten. Brussel volgt tot nu toe de adviezen vanuit Amsterdam.

Het EMA adviseert om het vaccin goed te keuren voor volwassenen. Zij krijgen twee prikken, met drie weken ertussen. Het vaccin is nog niet beoordeeld voor boosterprikken.

De Europese Commissie heeft alvast 100 miljoen doses van het middel besteld, met een optie op nog eens 100 miljoen doses. Volgens de gebruikelijke verdeling zou Nederland 3,89 procent daarvan krijgen. Novavax heeft aan persbureau Reuters laten weten dat het bedrijf in januari de eerste doses kan leveren.

Het vaccin van Novavax heet Nuvaxovid. Het is getest op 24.332 mensen in de Verenigde Staten, Mexico en Groot-Brittanniƫ. Van hen liepen 24 het coronavirus op. Daarnaast kregen 15.159 proefpersonen een placebo, een zoutoplossing zonder werking. In die controlegroep raakten 159 mensen besmet. Dat betekent dat het vaccin voor ongeveer 90 procent beschermt. Dat is vergelijkbaar met de andere middelen.

Bij de meeste mensen ging het om de virusvarianten alfa, gamma, delta, epsilon en iota. Er zijn nog te weinig gegevens om uit te rekenen hoe het vaccin werkt tegen de omikronvariant, die zich nu snel verspreidt.

Vier vaccins zijn tot op heden toegelaten tot de Europese Unie: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Janssen. Zij werden allemaal goedgekeurd na een positief advies van het EMA.

Vier andere kandidaat-vaccins zitten een stap voor de goedkeuringsaanvraag: Spoetnik V, CoronaVac (van Sinovac), Vidprevtyn (van Sanofi Pasteur) en VLA2001 (van Valneva).