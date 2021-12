Honderden Drenten en Friezen kregen foute uitslag coronatest

Minstens 273 inwoners van Drenthe en Friesland hebben een verkeerde uitslag van hun coronatest gekregen. Zo’n 140 mensen die negatief waren getest, bleken het virus toch onder de leden te hebben. En 133 mensen die te horen hadden gekregen dat ze besmet waren geraakt, waren dat juist niet.

De “menselijke fout” is begin december gemaakt in een laboratorium, melden de GGD’en in de beide provincies en het lab Royal GD. Afgelopen vrijdag kwam de vergissing aan het licht. Dat gebeurde toen enkele testmonsters opnieuw werden gecheckt om te kijken of de positief geteste mensen de nieuwe omikronvariant onder de leden hadden. Daarbij bleek dat enkele mensen ├╝berhaupt geen corona hadden.

Op zaterdag en zondag zijn alle monsters nog eens gecontroleerd. Vervolgens kwam naar voren dat het om 273 onjuiste uitslagen gaat. Het lab uit Deventer controleert voor de zekerheid alle testmonsters van de dagen ervoor en erna. Zo wil het zekerheid krijgen of ook daar uitslagen verkeerd zijn geregistreerd. De GGD’en verwachten in de loop van maandag te weten om hoeveel mensen het precies gaat.

De gezondheidsdiensten in Drenthe en Friesland sturen een mail en een brief aan de verkeerd geteste personen. Zij worden ook gebeld. “Heb je vandaag geen bericht van ons, dan hoor je niet bij de betrokkenen en kun je ervan uitgaan dat jouw testuitslag correct was.”