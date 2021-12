Kuipers: opnames corona stijgen mogelijk begin januari weer

Het aantal opnames van coronapatiƫnten in de Nederlandse ziekenhuizen zal de komende dagen nog dalen, voorspelt voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers. Hij verwacht dat ergens aan het eind van de eerste week van januari het aantal weer zal toenemen. Wel benadrukt hij dat er nog veel onzeker is, vanwege de nieuw ontdekte omikronvariant van het virus.

Volgens Kuipers blijft het daarom ook lastig te zeggen hoe hoog de piek in de ziekenhuisbezetting precies zal worden. Dat heeft alles te maken met de vraag hoeveel de omikronvariant al voorkomt in ons land en ook met hoeveel meer of minder ziekmakend de virusvariant is in vergelijking met delta. De omikronvariant lijkt een stuk besmettelijker en zal volgens voorspellingen de deltavariant, die nu nog dominant is, snel voorbijstreven.

Sinds zondag geldt een strenge lockdown in Nederland. En dat terwijl de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames op dit moment gemiddeld gezien nog dalen. Toch is Kuipers het eens met de genomen maatregelen. Nederland kan het zichzelf “niet veroorloven” om geen rekening te houden met sombere scenario’s over de mogelijke effecten van de omikronvariant op de situatie in de ziekenhuizen.

De lockdown geeft ruimte om meer te leren over de omikronvariant en om het zetten van boosterprikken te versnellen, zegt Kuipers. De GGD’en hebben dit weekend ook aangekondigd dat te doen. Voor het eind van januari moet iedere volwassene die dat wil een oppepprik hebben gehad, maar de gezondheidsdiensten willen dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk aan de beurt zijn. De boostercampagne een paar dagen eerder afronden, kan al veel schelen voor de komende druk in de ziekenhuizen, stelt Kuipers.