Marketingtips voor de (kleine) ondernemer in 2022

De coronapandemie heeft enorme gevolgen gehad voor de gemiddelde ondernemer, zoveel is zeker. De een zag de omzet gereduceerd tot een fractie van wat het ooit was. De ander zag juist veel meer binnenkomen. Maar in welke branche je ook zit: in beide gevallen kan je als ondernemer niet meer om het belang van (online) marketing heen. Wat zijn de tips & tricks voor 2022?

Wie online op zoek gaat naar marketingtips, komt terecht in een enorme berg aan informatie. Maar als je geen multinational bent met een eigen marketingafdeling, kan het knap ingewikkeld zijn om in die berg het advies te vinden dat bij je bedrijf past. Ja, artificial intelligence wordt steeds belangrijker. En ja, de trendsetters investeren inmiddels al lang in virtual reality. Maar laten we eerlijk zijn: de kleine ondernemer is vaak nog maar net begonnen met de stap naar de digitale wereld. Die is al blij als de website niet meer hapert. Daarom hierbij de tips voor de kleine ondernemer:

Inbound versus outbound marketing

Het zijn mooie termen, waarbij je je misschien afvraagt of ze ook echt iets betekenen. Ja, dat doen ze. In ouderwets Nederlands gaat het over de relatie tussen kwaliteit en kwantiteit, vorm en inhoud. Heel hard roepen dat een klant bij jou moet zijn werkt prima als je één van de twee bakkers in het dorp bent – en je beiden nog nooit iets aan marketing gedaan hebt. Dan val je wel op. Maar als er driehonderd bakkers heel hard op straat staan te gillen, heeft dat geen enkel effect meer.

Die situatie bestaat inmiddels online. Outbound is dan ook passé, inbound marketing ‘the way to go’. Je moet zorgen dat klanten naar jou toekomen, want roepen helpt niet meer. Dat doe je door te zorgen dat je echt iets te bieden hebt, door het ze zo makkelijk mogelijk te maken, door te geven wat een klant nodig heeft. Ofwel: met ouderwetse klantvriendelijkheid en met echte interesse kom je eindelijk weer eens ergens. Daar gericht op sturen wordt inbound marketing genoemd. En of je nu groot of klein bent, met weinig of met veel: je doet er verstandig aan daar in ieder geval op in te zetten in 2022.

Contentmarketing

Een direct gevolg daarvan is dan ook dat je in 2022 inzet op inhoudelijke marketing, ofwel: goede content. Het is de inhoud die ervoor zorgt dat je klanten aan je bindt. Veel bedrijven denken goed bezig te zijn regelmatig snel even iets op hun website zetten. Dan nog even een stukje op social media en de marketing is ook weer afgevinkt. Maar als je het zo benaderd, kan je de marketing beter overslaan. Slechte teksten en lage kwaliteit filmpjes werken steeds vaker averechts. Want: voor jou tien anderen. Of eigenlijk, in de digitale wereld, voor jou miljoenen anderen. En als die klant eenmaal weg is, komt die zelden meer terug.

Videomarketing

Klanten hebben heel veel wensen, maar een van de dingen die een klant in ieder geval wil is filmpjes. Videomarketing is niet meer weg te denken. Uit onderzoek van Google blijkt dat YouTube inmiddels meer 18- tot 49-jarigen in de VS bereikt dan de grootste Amerikaanse televisiezender. Twitter zag een stijging van 160 procent in het aantal video’s dat werd bekeken. Facebook liet onlangs weten dat ze bij advertenties met video’s zes keer zoveel response van gebruikers zien. Dus wat je ook doet wat betreft je marketing: maak er een (goede!) video bij.

Online versus offline

Hopelijk hoeft het niet meer gezegd te worden, maar als de stap naar de digitale wereld nog niet gemaakt is wordt het nu hoog tijd. Steeds meer mensen oriënteren zich online, of ze nu op zoek zijn naar een restaurant, een timmerman of een nieuwe televisie. Daarmee is niet gezegd dat posters in bushokjes of radiospotjes helemaal niets meer opleveren, maar het is niet meer genoeg. Corona heeft dat proces nog eens flink versneld. Volgens cijfers van het CBS shopt inmiddels 77 procent van de Nederlanders online. Ofwel: als je daar niet te vinden bent, doen ze dat niet bij jou.