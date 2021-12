Natuurmonumenten ziet al opvallende drukte in bossen

Het was zondag op de eerste dag van de strenge lockdown al meteen opvallend veel drukker in de bossen, zegt Natuurmonumenten. De natuurbeheerder verwacht dat die drukte aanhoudt en roept recreanten daarom dringend op om respectvol om te gaan met de natuur, die in winterrust verkeert. “De natuur kan die massale toeloop nu niet hebben”, aldus Natuurmonumenten.

In de winter hebben dieren rust nodig. Ze moeten in de koude periode zuinig omgaan met hun energievoorraad. Als de dieren worden opgeschrikt door hordes mensen die dwars door natuurgebieden struinen en hun honden los laten lopen, slaan ze op de vlucht. Sommige dieren overleven dat niet.

Natuurmonumenten wil dat wandelaars op de paden blijven, rustgebieden mijden en hun hond aan de lijn houden. “Zeker als het gaat sneeuwen met de kerstdagen is dat voor de natuur geen pretje. Dan is het weliswaar wit, maar ziet het zwart van de mensen in de bossen”, aldus de natuurbeheerder.