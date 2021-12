OM: verdachten zaak-MH17 gebrand op het neerhalen van vliegtuigen

De vier verdachten die terechtstaan in de zaak-MH17 waren gebrand op het neerhalen van vliegtuigen, zo betoogde het Openbaar Ministerie maandag op de eerste dag van het requisitoir. “Uit afgetapte gesprekken blijkt een toenemende behoefte aan luchtafweer voor hoger vliegende luchtvaart”, aldus de officieren van justitie.

In het requisitoir werd uiteengezet dat rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko begin juli volop betrokken zijn in de gewapende strijd in Oost-Oekraïne. De pro-Russische separatisten proberen dan een doorgang naar de Russische grens te forceren zodat meer materieel kan worden aangeleverd, maar werden gehinderd door aanvallen van grote hoogte van het Oekraïense leger.

Het lukt de separatisten in de periode daarvoor meerdere malen om onder meer helikopters neer te halen, maar ze kunnen volgens het OM niets beginnen tegen de aanvallen van de hoger vliegende gevechtsvliegtuigen. Doebinski in een tapgesprek: “als ik een Buk kan ontvangen is het oké. Anders wordt het fucked up, want de vliegtuigen bombarderen ons van een hoogte van meer dan 5 kilometer.”

Later geeft Doebinski volgens de officieren van justitie telefonisch aan Poelatov door dat er daadwerkelijk een Buk-raketinstallatie hun kant op komt. “Dat is onze enige hoop, hij zou vannacht moeten arriveren en dan komt hij naar jou.”

Het OM ziet in het bewijs dat er ligt, bestaande uit onder meer tapgesprekken, getuigenverklaringen en beelden van de Buk-raketinstallatie, dat de vier mannen “hoge bomen” waren en nauw samenwerkten.

Het is niet precies bekend waarom MH17 werd neergehaald. Het meest waarschijnlijke scenario is dat de pro-Russische separatisten niet doorhadden dat het om een passagiersvlucht ging. Het OM zal naar verwachting woensdagmiddag toekomen aan het formuleren van een strafeis. De vier mannen worden verdacht van het neerhalen van MH17 en de moord op de 298 inzittenden.

De rechtbank verwacht niet eerder dan in de tweede helft van 2022 uitspraak te kunnen doen.