Piets blog: Kans op witte kerst 2021?

De kans op een witte kerst scoort bij mij vandaag 50%. De kans op een winterse kerst 70%. Dit zijn hoge percentages. Tijdens de kerstdagen zal het weer een winters karakter terugkrijgen. Na het winterse weer van dinsdag en woensdag kunnen de temperaturen donderdag en vrijdag oplopen. Daarna volgen kerstdagen met regen en natte sneeuwkansen. De natte sneeuwkansen met name in het noorden en oosten. Daar ook de lagere temperaturen.

Het wordt spannend. Hoever weet de koudere lucht terrein te winnen, of blijft de grens met de koudere lucht en kans op natte sneeuw boven of om het noorden liggen? De koude lucht kan ook nog altijd geheel verdwijnen. Voorlopig ga ik voor het koudere weer met verschillen tussen het noorden en oosten (kouder en kans op natte sneeuw) tot meer regenkansen en hogere temperaturen in overig Nederland. Overdag 2 of 3 graden in het noordoosten tot 7 graden in het zuidwesten. In de nachten temperaturen rond het vriespunt. Van ongeveer +2 tot -1 in het noorden en oosten tot +4 graden in het zuidwesten.