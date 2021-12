Piets weerbericht: wat voor weer wordt het deze week?

Vandaag eerst bewolking, maar het wordt geleidelijk meest vrij zonnig. Overdag 6 tot 8 graden. Een zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. In de avond en nacht vrij helder weer met lichte of mogelijk matige vorst van -1 tot -5 graden of misschien de -6 graden. Kans op mist. Verkeerswaarschuwing; kans op gladheid en mist.

Dinsdag eerst mistkansen, autoruiten krabben. Overdag zon, maar ook bewolking. Temperaturen van tussen 1 tot +4 graden. In de nacht -1 tot -5 of mogelijk -6 graden. Een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost.

Woensdag en donderdag

Woensdag bewolking en droog met overdag 1 of 2 graden. De wind is zwak of matig uit zuid tot zuidoost. In de nacht lichte vorst rond –2 of -3 graden. Donderdag veel bewolking en kans op wat regen, in het noordoosten ook natte sneeuw. Overdag 4 tot 7 graden. Vrijdag bewolkt weer met regen met 7 of 8 graden.

Kerstdagen

Kerstavond en Kerstnacht in het noorden kans op buien met (natte) sneeuw en in de nacht 1 of 2 graden. Elders regen en 3 tot 5 graden. Eerste Kerstdag: bewolking met kans op wat regen en in het noorden ook natte sneeuw. Overdag temperaturen rond 3 tot 7 graden. Een matige tot vrij krachtige en koude meest zuidoostenwind. In de avond en nacht ook regen. In het noorden met kans op sneeuw. Temperaturen tussen 0 en +4 graden. Zondag, Tweede Kerstdag: veel bewolking en buien met vooral in het noorden en oosten kans op (natte) sneeuw. Overdag 3 graden in het noorden tot 7 graden in het zuiden. Er staat een koude en matige tot krachtige wind uit zuid tot zuidoost. In de nacht regen en natte sneeuw.