Rotterdam investeert miljoenen in recycling plastic

Om te voorkomen dat te veel plastic in de verbrandingsovens terechtkomt, gaat Rotterdam samen met het groene investeringsfonds InvestNL 15 miljoen euro investeren in een installatie om plastic te recyclen.

De bouw van de fabriek, gespecialiseerd in hoogwaardige plasticrecycling, begint in 2022. Met behulp van innovatieve recyclingtechnologie wordt plastic afval daar getransformeerd tot hoogwaardige grondstof voor plasticproducenten, meldt de gemeente Rotterdam.

Volgens Arno Bonte, de Rotterdamse wethouder van Duurzaamheid, verdwijnen er jaarlijks miljoenen tonnen aan plastic in verbrandingsovens. “Dat is doodzonde. Daarom investeren we als gemeente graag in deze recyclefabriek. Met deze hoogwaardige recycling voorkomen we het verspillen van plastic afval en besparen we duizenden tonnen aan CO2. Dat helpt ons in het halen van onze klimaatdoelen en bij het vormgeven van een circulaire economie in Rotterdam,” aldus Bonte.

Van de totale investering in de Rotterdamse recyclingfabriek komt 6 miljoen euro uit het Energietransitiefonds Rotterdam en draagt InvestNL 9 miljoen euro bij. In de pot van het Rotterdamse fonds zit 100 miljoen euro voor grote investeringen in duurzame projecten van bedrijven en 30 miljoen euro voor duurzaamheidsleningen aan kleinere bedrijven, verenigingen, VVE’s en particulieren.