Voor eerst in een week stijging coronapatiënten in ziekenhuizen

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 2411 coronapatiënten. Dat zijn er 88 meer dan een etmaal geleden. Het is voor het eerst in een week dat de bezetting van Covidpatiënten in de ziekenhuizen stijgt.

De stijging komt door een toename van het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen. Daar liggen momenteel 1815 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn 101 patiënten meer dan een etmaal geleden. Er werden 149 nieuwe coronapatiënten in de klinieken opgenomen, maar doordat er ook mensen overleden of werden ontslagen nam de totale bezetting minder snel toe.

Het aantal opgenomen coronapatiënten op de intensive cares is afgelopen etmaal wel gedaald, met 13. In totaal houden nu 596 ernstig zieke mensen met Covid-19 een ic-bed bezet. Het is voor het eerst sinds 5 december dat er minder dan 600 coronapatiënten op de ic’s liggen.

Er werden van zondag op maandag 29 nieuwe Covidpatiënten op de ic’s opgenomen, maar doordat er meer mensen overleden of de afdeling mochten verlaten, nam het totaal aantal bezette bedden toch af.