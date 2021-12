D66 wil niet-essentiële winkels op Schiphol dicht

D66 vindt dat de niet-essentiële winkels op Schiphol dicht moeten. Tweede Kamerlid Jan Paternotte vindt het “een heel raar signaal” dat deze winkels open mogen zijn, terwijl die in het rest van het land gesloten zijn vanwege de lockdown. Hij gaat het kabinet vragen “daar wat aan te doen”.

Paternotte maakte zijn opmerking in een Kamerdebat over corona. De Partij voor de Dieren wil ook dat deze winkels op de luchthaven snel dichtgaan. Het kabinet maakte zaterdagavond op een ingelaste persconferentie bekend dat Nederland tot en met 14 januari in lockdown gaat.

De D66’er pleitte voor een reeks maatregelen. Hij vindt dat alle klassen op de basisschool zelftesten moeten krijgen en CO2-meters. Ook moet daar de ventilatie beter worden geregeld. Verder moeten zorgmedewerkers FFP2-maskers krijgen als ze daar om vragen en moet de GGD tijdelijk ingehuurd personeel kunnen houden.

Hij vindt ook dat de Tweede Kamer opnieuw moet praten over 2G. In dat systeem mogen alleen mensen die gevaccineerd zijn of corona hebben gehad met een coronatoegangsbewijs ergens naar binnen. Volgens hem is 2G belangrijk om te voorkomen dat in de toekomst bedrijven weer snel dicht moeten bij stijgende coronacijfers.